Застрявшие на Ближнем Востоке россияне вернулись на родину 17 российских туристов вернулись из Азербайджана через КПП «Самур»

Группа из 17 российских туристов пересекла границу с Россией через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе с Азербайджаном, сообщила пресс-служба российского диппредставительства в Telegram-канале. В их числе трое детей.

5 марта 2026 года при содействии посольства России в Баку государственную границу между Азербайджаном и Россией через КПП «Самур» пересекла организованная группа российских граждан численностью 17 человек, (из них три ребенка), — говорится в сообщении.

Утром 5 марта стало известно, что 259 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Всего границу перешли 1317 человек, из них 259 — азербайджанцы, остальные — иностранцы.

До этого сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта — один в Азербайджан, другой в Армению.

Тем временем эксперты напомнили, что россияне могут безопасно отдохнуть в странах Азии и Африки, а также на островах Индийского океана. В частности, эксперты предложили провести отпуск на Занзибаре, Маврикии, Мальдивах или Сейшелах.