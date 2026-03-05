В Кремле рассказали о встрече Путина в преддверии 8 Марта Путин встретится с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в Кремле, сообщает ТАСС.

В контексте всеобщей подготовки к 8 Марта, к Международному женскому дню сегодня Путин встретится в Кремле с женщинами. Речь идет о самых разнообразных представителях, самых разнообразных женщинах. Это и представители творческой интеллигенции, и конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры, военкоры, — сказал Песков.

Песков отметил, что в ходе встречи состоится интересный разговор. Путин от всей души поздравит приглашенных женщин и в их лице всех женщин страны.

Ранее сообщалось, что большинство российских женщин на 8 Марта ждут подарков от родственниц, а не от мужчин и коллег. По их данным, 43% опрошенных рассчитывают получить презенты от мам, бабушек, теть или сестер, в то время как от родственников-мужчин подарков ждут 40% респонденток. Каждая третья участница опроса (30%) надеется на внимание со стороны подруг.