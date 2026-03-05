Психолог рассказал, почему некоторые мужчины игнорируют 8 Марта

Некоторые мужчины считают 8 Марта коммерческим праздником, рассказал «Вечерней Москве» клинический психолог Илья Ахмедов. Он объяснил, что женщины видят этот день иначе.

Когда мужчина отказывается что-то дарить, объясняя это тем, что праздник коммерческий, женщина может воспринимать это как личное игнорирование. Особенно если вокруг коллегам дарят цветы, подруг поздравляют, а она остается без внимания. Включается болезненное сравнение и внутренний вопрос: «Со мной что-то не так?» — рассказал Ахмедов.

Психолог призвал найти компромисс. По его словам, подарок необязательно должен быть материальным — совместное времяпрепровождение и завтрак тоже могут стать достойными знаками внимания.

Ранее предприниматель и эксперт индустрии подарков Александр Воробьев рассказал, что билеты в театр или на концерт, аромадиффузор, набор качественных свечей, техника для ухода за собой, гаджеты и домашний текстиль станут отличными презентами на 8 Марта. В качестве сюрприза он также посоветовал создать альбом воспоминаний.