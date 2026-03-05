Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:33

Лавров раскрыл неудобную правду об амбициях Киева по НАТО

Лавров: Европа и Украина пытаются пересмотреть вопрос о невступлении в НАТО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Европе и Киеве стремятся подорвать сложившееся понимание того, что Украине не место в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, предложения решить территориальный вопрос по принципу «что-то отдать, а что-то оставить», не запрещая Украине вступление в Альянс и не требуя отмены нацистских законов о запрете русского языка и религии, едва ли можно считать серьезным подходом.

Они хотят подорвать понимание о том, что Украине в НАТО не место и прибегают для этого к самым разным аргументам, в том числе заявляют, что это ограничение прав, свобод и так далее, — сказал министр.

Ранее стало известно, что оптимистичные ожидания Киева относительно быстрого вступления в Евросоюз не оправдались. Решающий разговор произошел на неформальном ужине в Брюсселе, где послы стран-членов ЕС дали понять украинской стороне, что предложение Еврокомиссии о так называемом обратном расширении не будет поддержано.

До этого сообщалось, что амбициозные планы Киева по форсированному вступлению в Евросоюз, которые Украина выдвигает в качестве одного из условий возможного мирного урегулирования, нереальны. Главным камнем преткновения стала концепция «обратного расширения», предполагающая сначала принятие нового члена, а уже затем проведение в нем необходимых реформ.

Сергей Лавров
МИД РФ
Украина
НАТО
