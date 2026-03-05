Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении четырех взяток в особо крупном размере, одна из которых стала самой крупной в регионе за годы, сообщает ТАСС. Фигурант признал вину и заявил ходатайство о досудебном соглашении со следствием.

В настоящее время [Логинов] уведомлен об окончании предварительного расследования, повлиять на ход расследования не имеет возможности, кроме того, направил ходатайство о досудебном сотрудничестве, — следует из документов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде директора автономной некоммерческой организации (АНО) «Дом народного единства» задержали по делу о взятке. По версии правоохранителей, он мог получить в качестве вознаграждения 800 тыс. рублей.

До этого Басманный суд Москвы арестовал зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по делу о получении взяток. Топ-менеджера заключили под стражу сроком на два месяца — до 25 апреля. По версии следствия, он мог получить взятку в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей.