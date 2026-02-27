Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:04

Стало известно решение суда по топ-менеджеру «Газпром нефти»

Суд арестовал топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова по делу о взятках

Антон Джалябов Антон Джалябов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по делу о получении взяток, передает ТАСС. Топ-менеджера заключили под стражу сроком на два месяца — до 25 апреля.

Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Джалябова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля, — вынес решение судья.

Ранее стало известно, что Джалябов получил взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей. Как сообщала представитель МВД РФ Ирина Волк, незаконные вознаграждения были получены за контракты с подрядчиками и общее покровительство. Задержанного доставили из Санкт-Петербурга в Москву.

Также сообщалось, что взятки Джалябов получал в 2020–2021 годах, когда руководил филиалом «Газпром инвест Надым». Как полагают следователи, взамен топ-менеджер подписывал акты приемки работ по крупным строительным подрядам, которые на самом деле не выполнялись. Вместе с тем он защищал подрядчиков от штрафов за срыв сроков.

