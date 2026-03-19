19 марта 2026 в 21:30

Гендиректор ВЦИОМа Федоров объяснил страхи американцев из-за ИИ

Валерий Федоров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Американцы боятся искусственного интеллекта, потому что не хотят потерять работу, и повод для опасения у них есть, сказал NEWS.ru генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ социолог Валерий Федоров. По его словам, они более реалистично подходят к этому вопросу, чем россияне.

Американцы все считают и просчитывают, вследствие чего более серьезно относятся к искусственному интеллекту. Они понимают, что ИИ в конце концов многих из них лишит работы, постоянных рабочих мест. То есть они перейдут во временную занятость без гарантий, без оплаченных медстраховок, без гарантированных отпусков, — сказал Федоров.

По его словам в США люди понимают, что из-за ИИ будут работать, может быть, даже больше, чем раньше. И при этом даже в худших условиях.

Они именно через такую, весьма прагматическую призму рассматривают будущее искусственного интеллекта. И, конечно, такой сценарий у них вызывает опасение, страх, возмущение, недовольство. Они, конечно, более реалистично подходят к данному вопросу, чем наши сограждане, — резюмировал социолог.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб пообещала, что второй квартал 2026 года порадует российских работников обилием выходных. По ее словам, граждан ждут три сокращенные рабочие недели из-за праздников.

