У берегов Курил произошло ощутимое землетрясение

У побережья Южных Курильских островов утром 10 июня произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные толчки были зарегистрированы в Тихом океане и ощущались на острове Итуруп.

Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 149 километрах восточнее острова Итуруп зарегистрировано в 6:25 (22:25 мск вторника) 10 июня. Очаг подземных толчков располагался на глубине 55 километров, — сказала Семенова.

По данным специалистов, интенсивность сотрясений на Итурупе составила 2 балла. Угроза цунами после сейсмособытия не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение на Филиппинах произошло утром 8 июня. Эпицентр находился у побережья Генерал‑Сантоса. После этого в Японии объявили эвакуацию почти 200 тыс. человек из‑за угрозы цунами. Данных о пострадавших россиянах нет.

До этого землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Италии. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 144 километрах к северу от города Мессина, очаг залегал на глубине 25 километров.