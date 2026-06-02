Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Италии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 144 километрах к северу от города Мессина.

В этом населенном пункте проживают около 219 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 3,4 в Дербентском районе Дагестана. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

В то же время землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье, 17 мая, в Тихом океане вблизи северных Курильских островов. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что подземные толчки ощущались на острове Парамушир, а также в Северо-Курильске. Угроза цунами, отметила сейсмолог, не объявлялась.

Также землетрясение магнитудой 4,4 в том же районе было зафиксировано 6 мая. Подземные толчки начались в 16:52 по местному времени.