В Киеве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в Киеве, сообщили местные СМИ. Согласно предоставленным данным, это случилось на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве и большинстве регионов страны в этот момент действовала воздушная тревога. Других подробностей о характере взрыва и возможных последствиях на момент публикации не приводится.

Ранее в Киеве также произошли взрывы. На тот момент на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Украины Виталий Кличко написал о мощных взрывах в Киеве. Серия взрывов прозвучала и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

До этого сообщалось, что в Киеве произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрыли. На месте работали полиция и экстренные службы. На видео, снятых очевидцами, видно объятую пламенем легковую машину, густой столб дыма и большое скопление автомобилей. В то же время в одном из районов Киева произошел инцидент со стрельбой рядом с жилым комплексом. Неизвестный открыл огонь из оружия на улице.