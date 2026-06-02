В Харькове и Сумах прогремела серия мощных взрывов

В Харькове и Сумах прогремели мощные взрывы, передает «Общественное». Других подробностей не приводится.

На большей части территории страны была объявлена воздушная тревога. Позднее в Харькове прогремели дополнительные взрывы.

Ранее была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Сигнал звучал во всех областях, а также в Киеве.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 23 по 29 мая войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. Атаки стали ответом на террористические удары украинской стороны по гражданским объектам на территории России.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что повышение градуса напряженности в Киеве после российских ударов и заявлений МИД России о планах атак на ВПК вызвало заметную тревогу в Киеве. Он отметил, что возникшая паника не может быть случайной.