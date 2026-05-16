В Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги

В Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги

На территории города Сумы произошел второй взрыв за сутки, передает телеканал «Общественное». О первом хлопке сообщалось около 17:30 мск.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги продолжает звучать во всей Сумской области. Других подробностей о произошедшем пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Одессе на юге Украины прогремели взрывы. По данным источника, в Одесской Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях действовал режим воздушной тревоги.

До этого мэр города Виталий Кличко рассказывал, что Киев содрогнулся от мощных взрывов в результате массированной атаки. Также серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

Кроме того, в центре столицы Украины произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрывали. На месте работали полиция и экстренные службы. На видео, снятых очевидцами, видно объятую пламенем легковую машину, густой столб дыма и большое скопление автомобилей.