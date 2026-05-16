Взрывы прогремели в украинском городе

В Одессе на юге Украины прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». По его данным, в Одесской Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях действует режим воздушной тревоги.

Ранее в центре столицы Украины Киеве произошел взрыв автомобиля. Движение транспорта возле Бессарабской площади частично перекрыли. На месте работали полиция и экстренные службы.

Кроме того мэр города Виталий Кличко рассказывал, что Киев содрогнулся от мощных взрывов в результате массированной атаки. Также серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

Еще до 9 мая МИД России настоятельно призывал власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию своих дипломатов из Киева. Обращение было направлено во все иностранные дипмиссии. В МИД подчеркнули неотвратимость ответного удара по украинской столице в случае провокаций.