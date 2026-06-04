Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

4 июня ВСУ ударили беспилотниками по Крыму, есть погибшие. Сколько БПЛА сбили, где были удары, сколько жертв, что с Крымским мостом?
Сколько БПЛА сбили над Россией 4 июня
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских БПЛА самолетного типа.
Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В течение ночи Росавиация сообщала о временном закрытии аэропортов Волгограда и Нижнего Новгорода, позже они были открыты для приема и отправления воздушных судов. В 09:40 утра сообщили об ограничениях в аэропорту Калуги.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что известно об ударе БПЛА по поезду в Крыму 4 июня
Беспилотник ВСУ ударил в один из вагонов электрички в Крыму.
«Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы — на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее ВСУ нанесли удар по электричке на станции Джанкой, станция закрыта до сих пор. В результате атаки пострадали дети.
После атаки на пригородный поезд в ночь на 4 июня ж/д движение в Крыму временно остановлено. Пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что задерживаются 13 пассажирских поездов «Таврия», которые осуществляют сообщение между Крымом и городами материковой части России.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Где еще были удары в Крыму, сколько жертв и пострадавших после атак ВСУ 4 июня
Утром Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Симферополю. Есть жертвы.
«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы», — объявил глава Крыма.
В течение ночи ПВО отражала массированную атаку ВСУ на Севастополь. По сообщениям, сбито более 20 беспилотников. Сбивали в районе Инкермана, Парка Победы, бухты Стрелецкой и в районе Северной стороны.
Обошлось без жертв, однако на Северной стороне обломки одного из дронов упали на территорию СНТ. В селе Фруктовом поврежден фасад частного дома. Власти Крыма пообещали помощь пострадавшим.
«Уважаемые севастопольцы! Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок „ТЭС“ не будет. Продажа топлива будет производиться только по талонам», — объявил губернатор Михаил Развожаев.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что с Крымским мостом, была ли атака 4 июня
Служба оперативной информации Крымского моста в 02:40 сообщила, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Движение возобновилось в 09:48, об очередях на въезд и выезд с полуострова ничего не сообщается.
Сообщений об атаке на Крымский мост 4 июня не было.
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