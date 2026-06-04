Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

4 июня ВСУ ударили беспилотниками по Крыму, есть погибшие. Сколько БПЛА сбили, где были удары, сколько жертв, что с Крымским мостом?

Сколько БПЛА сбили над Россией 4 июня

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи Росавиация сообщала о временном закрытии аэропортов Волгограда и Нижнего Новгорода, позже они были открыты для приема и отправления воздушных судов. В 09:40 утра сообщили об ограничениях в аэропорту Калуги.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе БПЛА по поезду в Крыму 4 июня

Беспилотник ВСУ ударил в один из вагонов электрички в Крыму.

«Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Экстренные оперативные службы — на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее ВСУ нанесли удар по электричке на станции Джанкой, станция закрыта до сих пор. В результате атаки пострадали дети.

После атаки на пригородный поезд в ночь на 4 июня ж/д движение в Крыму временно остановлено. Пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что задерживаются 13 пассажирских поездов «Таврия», которые осуществляют сообщение между Крымом и городами материковой части России.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары в Крыму, сколько жертв и пострадавших после атак ВСУ 4 июня

Утром Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Симферополю. Есть жертвы.

«В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы», — объявил глава Крыма.

В течение ночи ПВО отражала массированную атаку ВСУ на Севастополь. По сообщениям, сбито более 20 беспилотников. Сбивали в районе Инкермана, Парка Победы, бухты Стрелецкой и в районе Северной стороны.

Обошлось без жертв, однако на Северной стороне обломки одного из дронов упали на территорию СНТ. В селе Фруктовом поврежден фасад частного дома. Власти Крыма пообещали помощь пострадавшим.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Уважаемые севастопольцы! Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Сегодня свободной продажи топлива на сети заправок „ТЭС“ не будет. Продажа топлива будет производиться только по талонам», — объявил губернатор Михаил Развожаев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что с Крымским мостом, была ли атака 4 июня

Служба оперативной информации Крымского моста в 02:40 сообщила, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Движение возобновилось в 09:48, об очередях на въезд и выезд с полуострова ничего не сообщается.

Сообщений об атаке на Крымский мост 4 июня не было.

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