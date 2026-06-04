Более 10 поездов «Таврия» задерживаются на фоне опасности БПЛА В Крыму задержали движение 13 пассажирских поездов «Таврия» из-за опасности БПЛА

Движение 13 пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути, передает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс». Причиной стала приостановка движения на фоне опасности украинских БПЛА.

В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках пути. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности, — сказано в сообщении.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над страной. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов.

Ранее глава правительства республики Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще три пострадали при атаке украинского беспилотника на пригородный поезд в Крыму. По его словам, состав следовал из Азовского в Керчь.