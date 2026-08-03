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03 августа 2026 в 22:15

В Подмосковье число избирателей достигло 6,1 млн человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Численность избирателей в Московской области достигла 6,1 млн человек, сообщил 360.ru председатель регионального избиркома Илья Березкин. По его словам, в системе региона работают 36 тыс. членов участковых комиссий, что делает ее крупнейшей в России.

Московская область — динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Численность избирателей Московской области — 6,1 млн, — заявил Березкин.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова признала, что выборы в Государственную думу пройдут в беспрецедентно сложных условиях. Она отметила, что приоритетными задачами будут обеспечение антитеррористической защищенности и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что кандидаты в депутаты должны использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно». Глава государства подчеркнул важность сбора предложений и наказов от граждан для дальнейшей реализации их в депутатской работе.

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