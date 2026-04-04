Стало известно о растущем разочаровании избирателей Трампа CNN: число сожалеющих о голосовании за Трампа резко выросло из-за войны с Ираном

Число избирателей президента США Дональда Трампа, которые сожалеют о своем выборе, резко возросло на фоне падения его рейтингов в связи с войной с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на результаты последних опросов. Доля сторонников Трампа, уверенных в правильности своего голосования, рухнула с 74% в апреле 2025 года до 62%.

Опрос YouGov Массачусетского университета показал, что 16% проголосовавших за Трампа при повторном голосовании сделали бы иной выбор — тогда как среди сторонников бывшего вице-президента США Камалы Харрис этот показатель составляет лишь 9%.

По данным опроса Strength in Numbers-Verasight, 13% избирателей Трампа в той или иной мере сожалеют о своем выборе — вдвое больше, чем среди сторонников Харрис. Особенно высок уровень сожаления среди молодых избирателей Трампа до 30 лет (17%) и среди латиноамериканцев (16%).

Ранее противники американских властей провели марш в рамках протестов No Kings («Нет королям») в Вашингтоне. Манифестанты требовали отставки президента США Дональда Трампа и вывода сотрудников миграционной полиции США из американских городов.