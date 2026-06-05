Двухлетний мальчик протаранил детскую площадку за рулем авто

В Воронеже двухлетний ребенок за рулем автомобиля врезался в детскую площадку, сообщил Тelegram-канал Mash. На площадке в это время были дети. Как пишут авторы канала, мальчик сидел на водительском сиденье, а его мама находилась рядом на пассажирском.

Внезапно автомобиль начал движение, перескочил бордюр и врезался в детскую горку, пробив кусты. Предполагается, что машина была оставлена на передаче, и малыш смог повернуть ключ зажигания. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого автомобиль Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. Малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Ранее в подмосковном Щелково автомобиль наехал на троих 13-летних подростков, которые катались на одном электросамокате. Всех троих несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами. У мальчика диагностирован закрытый перелом лодыжки левой ноги. У одной из девочек сломана копчиковая кость, у второй — ушиб крестца и сотрясение мозга.