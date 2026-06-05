Названы последствия удара трех БПЛА ВСУ по Воронежской области Губернатор Гусев: при ударе БПЛА по Воронежской области повреждено предприятие

Силы ПВО за ночь сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, никто не пострадал, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Гусев. По его словам, повреждено промышленное предприятие.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия, — отметил он.

Утром 5 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что подразделение «БАРС-ДНР» будет создано для борьбы с атаками БПЛА ВСУ. Это добровольческое формирование призвано защищать критические объекты, социальные учреждения и обеспечивать безопасность граждан региона.