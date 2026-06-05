Красноярский край тонет в паводке МЧС: в Красноярском крае подтопило больше сотни домов и участков

Более 100 жилых и дачных домов, а также приусадебных участков подтопило в Красноярском крае, говорится в сообщении регионального управления МЧС России. По данным ведомства, остаются затопленными один жилой и три дачных дома, 99 приусадебных участков и восемь участков автомобильных дорог.

Всего на территории края остаются затопленными один жилой, три дачных дома, 99 приусадебных участков и восемь участков автомобильных дорог, — говорится в материале.

Уточняется, что на востоке края уровень воды в реке Кан у города Канска превысил неблагоприятную отметку и достиг 366 сантиметров. На юге, на реке Чулым в районе поселка Балахта, прогнозируется подъем уровня воды еще на 20 сантиметров — сейчас он составляет 443 сантиметра при опасной отметке в 473 сантиметра.

В ведомстве подчеркнули, что паводковая ситуация находится на контроле правительства края и главка МЧС. Проводятся оповещение населения и мониторинг уровня воды.

Ранее сообщалось, что в Якутии продолжаются подтопления приусадебных участков из-за прохождения ледохода на реках региона. Речь идет о более чем 110 затронутых участках в разных населенных пунктах, отметили в ведомстве.