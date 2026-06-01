Паводок в Якутии затопил десятки участков в нескольких районах МЧС: в Якутии подтоплены более 110 приусадебных участков из-за паводка

В Якутии продолжаются подтопления приусадебных участков из-за прохождения ледохода на реках региона, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Речь идет о более чем 110 затронутых участках в разных населенных пунктах, отметили в ведомстве.

Вследствие прохождения ледохода наблюдается резкий подъем уровня воды на реке Яна и ее притоках с различной интенсивностью. У населенного пункта Усть-Янск Усть-Янского района подтоплен 51 приусадебный участок, подтопленных жилых домов нет. <...> в трех населенных пунктах (Усть-Мая, Эжанцы, Эльдикан) подтоплены 48 приусадебных участков. <...> в населенном пункте Охотский-Перевоз, подтоплены пять приусадебных участков, — сказано в сообщении.

Также уточняется, что в Верхнеколымске вода затронула приусадебные участки, но жилые дома не пострадали. Мониторинг ситуации продолжается с использованием наземных и авиационных средств наблюдения, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края проводят работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков после сильных дождей. Из-за выхода из берегов реки Афипс и ручья Супс в станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, а в станице Калужской — 11 участков.