ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 06:23

Паводок в Якутии затопил десятки участков в нескольких районах

МЧС: в Якутии подтоплены более 110 приусадебных участков из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Якутии продолжаются подтопления приусадебных участков из-за прохождения ледохода на реках региона, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Речь идет о более чем 110 затронутых участках в разных населенных пунктах, отметили в ведомстве.

Вследствие прохождения ледохода наблюдается резкий подъем уровня воды на реке Яна и ее притоках с различной интенсивностью. У населенного пункта Усть-Янск Усть-Янского района подтоплен 51 приусадебный участок, подтопленных жилых домов нет. <...> в трех населенных пунктах (Усть-Мая, Эжанцы, Эльдикан) подтоплены 48 приусадебных участков. <...> в населенном пункте Охотский-Перевоз, подтоплены пять приусадебных участков, — сказано в сообщении.

Также уточняется, что в Верхнеколымске вода затронула приусадебные участки, но жилые дома не пострадали. Мониторинг ситуации продолжается с использованием наземных и авиационных средств наблюдения, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Северском районе Краснодарского края проводят работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков после сильных дождей. Из-за выхода из берегов реки Афипс и ручья Супс в станице Крепостной подтопило 15 приусадебных участков, а в станице Калужской — 11 участков.

Регионы
Якутия
подтопления
МЧС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.