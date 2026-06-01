Летом на небе можно будет увидеть редкие сближения нескольких планет Астроном Маслов: россияне увидят летом два редких сближения Юпитера

Россияне смогут наблюдать летом 2026 года сразу два астрономических явления — соединения Юпитера сначала с Венерой, а затем с Меркурием, сообщил ТАСС инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов. По словам специалиста, первое из них уже можно наблюдать в ночь с 9 на 10 июня.

Юпитер и Венера — это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя. Такие события называются соединениями, — пояснил Маслов.

Он отметил, что в ночь на 10 июня угловое расстояние между планетами сократится до 1,6 градуса. Это немного больше трех видимых размеров лунного диска.

Эксперт рассказал, что уже за несколько недель до этого события обе планеты можно наблюдать по вечерам в западной части неба. При этом расстояние между ними будет постепенно уменьшаться вплоть до даты соединения.

Второе заметное явление ожидается в ночь с 14 на 15 августа. В этот период произойдет соединение Юпитера и Меркурия.

