ВС РФ отчитались о поражении блиндажей и укрытий ВСУ Южная группировка ВС РФ за сутки поразила 32 укрытия ВСУ

Российская Южная группировка войск за прошедшие сутки поразила 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также были уничтожены несколько беспилотников и антенн связи противника.

Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 11 беспилотников противника, — заявил Астафьев.

Также отмечается, что подразделения беспилотных систем нанесли удары по ряду объектов на нескольких направлениях. Кроме того, были уничтожены антенны связи, терминалы Starlink и наземные робототехнические комплексы противника.

Ранее сообщалось, что водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ за время службы в зоне СВО совершил более 2 тыс. выездов на передовую, рассказал военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Кедр. Он отметил, что спокойнее чувствует себя, когда едет один.

Кроме того, российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.