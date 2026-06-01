ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 05:41

ВС РФ отчитались о поражении блиндажей и укрытий ВСУ

Южная группировка ВС РФ за сутки поразила 32 укрытия ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская Южная группировка войск за прошедшие сутки поразила 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также были уничтожены несколько беспилотников и антенн связи противника.

Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 11 беспилотников противника, — заявил Астафьев.

Также отмечается, что подразделения беспилотных систем нанесли удары по ряду объектов на нескольких направлениях. Кроме того, были уничтожены антенны связи, терминалы Starlink и наземные робототехнические комплексы противника.

Ранее сообщалось, что водитель 45-й инженерной бригады ВС РФ за время службы в зоне СВО совершил более 2 тыс. выездов на передовую, рассказал военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным Кедр. Он отметил, что спокойнее чувствует себя, когда едет один.

Кроме того, российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.

Общество
ВС РФ
ВСУ
Блиндажи
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.