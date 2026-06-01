В Греции оценили риск эпидемии хантавируса в Европе Минздрав Греции заявил об очень низкой угрозе распространения хантавируса

Риск эпидемии хантавируса в Европе остается очень низким, сообщили РИА Новости в Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), которая находится в ведении Министерства здравоохранения страны. Передача хантавируса от человека к человеку происходит крайне редко.

По данным специалистов, такие случаи в основном связаны с разновидностью Andes virus, которая распространена в странах Южной Америки. Подобные случаи обычно происходят при тесном и продолжительном контакте между людьми и не являются характерным способом распространения хантавирусов в Европе.

В Национальной организации общественного здравоохранения также сообщили, что случаи заболевания в европейских странах связаны с другими разновидностями вируса. Большинство из них вызваны видом Puumala, а меньшая часть видом Dobrava-Belgrade.

В ведомстве подчеркнули, что природные переносчики Andes virus в Европе не обитают. Речь идет о видах грызунов, которые являются основными носителями этой разновидности вируса в Южной Америке.

Ранее в Испании зафиксирован новый случай заражения хантавирусом, связанный со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 13.