Ученый раскрыл реальное влияние белых ночей на здоровье

Влияние белых ночей на самочувствие человека часто преувеличивают, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По словам ученого, гораздо большее значение для здоровья имеют шумовое и световое загрязнения, а также качество воздуха.

Пишут, что белые ночи могут отрицательно влиять на человека, на его самочувствие, якобы сбивают циркадные ритмы. Такой угрозы нет. Это не полярный день, все равно наступают сумерки, интенсивность света снижается. Человек — существо больше психосоциальное. Изменение светового дня — выработки мелатонина не будут столь критичны. Гораздо большее влияние оказывает шумовое (избыток шума) и световое загрязнения (избыточная иллюминация), качество воздуха, — заявил Литвинов.

В период белых ночей в крупных городах проходит множество мероприятий, отметил он. По мнению ученого, именно насыщенная социальная жизнь влияет на людей значительно сильнее, чем само астрономическое явление.

Ранее стало известно, что Земля окажется максимально далеко от Солнца 6 июля. Начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская рассказала, что расстояние от планеты до звезды составит 152,1 млн километров.