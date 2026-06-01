На выборах президента Колумбии определились первые лидеры Де ла Эсприэлья и Сепеда лидируют на выборах главы Колумбии

Крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей в Колумбии левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда лидируют на выборах главы государства, свидетельствуют данные Национального реестра актов гражданского состояния. Специалисты подсчитали 6,19% голосов.

Согласно опубликованным результатам, за де ла Эсприэлью проголосовали 43,29% избирателей. Сепеда набирает 43,25%. Разрыв между двумя кандидатами составляет всего несколько сотых процентного пункта.

Де ла Эсприэлья представляет правый политический лагерь. Его соперник Сепеда участвует в выборах от правящей левой партии «Исторический пакт».

Для победы на выборах уже в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Речь идет о результате не менее 50% голосов плюс один голос.

Пока ни один из претендентов не приближается к необходимому показателю. Если по итогам голосования никто из кандидатов не сможет преодолеть установленный порог, в стране будет назначен второй тур выборов. Согласно действующему избирательному законодательству Колумбии, повторное голосование в таком случае состоится 21 июня.

Ранее представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) допустили возможность проведения в ноябре досрочных парламентских и президентских выборов. В ПСР обсуждали масштабный пакет мер социальной помощи, чтобы вернуть доверие пенсионеров и людей с низкими доходами, чей уровень жизни в последнее время снизился.