ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 01:12

На выборах президента Колумбии определились первые лидеры

Де ла Эсприэлья и Сепеда лидируют на выборах главы Колумбии

Фото: Zhou Jiayi/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей в Колумбии левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда лидируют на выборах главы государства, свидетельствуют данные Национального реестра актов гражданского состояния. Специалисты подсчитали 6,19% голосов.

Согласно опубликованным результатам, за де ла Эсприэлью проголосовали 43,29% избирателей. Сепеда набирает 43,25%. Разрыв между двумя кандидатами составляет всего несколько сотых процентного пункта.

Де ла Эсприэлья представляет правый политический лагерь. Его соперник Сепеда участвует в выборах от правящей левой партии «Исторический пакт».

Для победы на выборах уже в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Речь идет о результате не менее 50% голосов плюс один голос.

Пока ни один из претендентов не приближается к необходимому показателю. Если по итогам голосования никто из кандидатов не сможет преодолеть установленный порог, в стране будет назначен второй тур выборов. Согласно действующему избирательному законодательству Колумбии, повторное голосование в таком случае состоится 21 июня.

Ранее представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) допустили возможность проведения в ноябре досрочных парламентских и президентских выборов. В ПСР обсуждали масштабный пакет мер социальной помощи, чтобы вернуть доверие пенсионеров и людей с низкими доходами, чей уровень жизни в последнее время снизился.

Мир
Колумбия
Абелардо де ла Эсприэлья
голосование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.