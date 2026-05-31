Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР

Более 10 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», заявил председатель партии Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он выразил благодарность россиянам, которые приняли участие в процедуре отбора кандидатов перед предстоящими выборами.

Медведев подчеркнул, что участие граждан имеет важное значение. По его словам, проявление гражданской позиции остается значимым даже на этапе внутрипартийного отбора кандидатов.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в онлайн-формате с 25 по 31 мая. Его главной задачей стал отбор кандидатов, которых партия планирует выдвинуть на сентябрьских выборах различного уровня.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Государственную думу, скорее всего, будет проходить три дня. Она отметила, что избирателям такой формат удобнее и они сами об этом просили. Глава ЦИК также напомнила о сроках, в которые должны быть официально назначены выборы: для депутатов Госдумы девятого созыва — с 1 по 21 июня, для региональных кампаний — с 11 по 21 июня, а для выборов в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля 2026 года.