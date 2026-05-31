В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»

Многотысячный митинг блока «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, состоялся на площади Свободы в центре Еревана. Акция прошла в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

Перед собравшимися выступили представители блока, включенные в предвыборный список. Одним из основных спикеров стал сам Кочарян, выдвинутый кандидатом на пост премьер-министра.

В ходе выступления экс-президент заявил, что шаги армянских властей в отношении Евразийского экономического союза могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране. Он также высказался по вопросу отношений с Россией. По мнению политика, нынешние власти пытаются сформировать у общества образ России как противника и ведут страну по опасному пути. После завершения митинга его участники начали шествие по центральным улицам Еревана.

Ранее президент РФ Владимир Путин настоял на проведении референдума в Армении в ближайшее время. По словам лидера, он мог бы определить дальнейший путь Еревана в ЕАЭС или ЕС.