ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 22:00

Пираты захватили танкер у берегов Сомали

Dalsan: пираты захватили танкер у побережья Сомали в Индийском океане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Танкер был захвачен у сомалийского побережья Индийского океана, передает телеканал Dalsan. По предварительным данным, нападение совершили сомалийские пираты.

Сообщается, что название судна и информация о его принадлежности пока не раскрываются. Официальные данные о владельце танкера на данный момент отсутствуют.

Нападение произошло у северо-восточной части Сомали в районе региона Пунтленд. Судно выполняло рейс из порта Бербера в порт Могадишо.

Ранее сомалийские пираты захватили танкер и коммерческое судно у побережья африканской страны, сообщили в штабе миссии «Аталанта» (ATALANTA), которую проводят военно-морские силы Европейского союза. По данным миссии, первый инцидент произошел 21 апреля, когда было захвачено судно Honour 25.

До этого Минобороны США сообщало, что американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (INDOPACOM).

Мир
Сомали
Индийский океан
пираты
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.