Пираты захватили танкер у берегов Сомали Dalsan: пираты захватили танкер у побережья Сомали в Индийском океане

Танкер был захвачен у сомалийского побережья Индийского океана, передает телеканал Dalsan. По предварительным данным, нападение совершили сомалийские пираты.

Сообщается, что название судна и информация о его принадлежности пока не раскрываются. Официальные данные о владельце танкера на данный момент отсутствуют.

Нападение произошло у северо-восточной части Сомали в районе региона Пунтленд. Судно выполняло рейс из порта Бербера в порт Могадишо.

Ранее сомалийские пираты захватили танкер и коммерческое судно у побережья африканской страны, сообщили в штабе миссии «Аталанта» (ATALANTA), которую проводят военно-морские силы Европейского союза. По данным миссии, первый инцидент произошел 21 апреля, когда было захвачено судно Honour 25.

До этого Минобороны США сообщало, что американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (INDOPACOM).