Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 16:24

Пираты захватили танкер и торговое судно у берегов Сомали

Миссия ЕС подтвердила захват двух судов пиратами у побережья Сомали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сомалийские пираты захватили танкер и коммерческое судно у побережья африканской страны, сообщил штаб миссии «Аталанта» (ATALANTA), которую проводят военно-морские силы Европейского союза. По данным миссии, первый инцидент произошел 21 апреля, когда было захвачено судно Honour 25.

Спустя четыре дня силы миссии достигли танкера и собрали информацию о происходящем на борту, отметили в штабе. Второе коммерческое судно Sward было захвачено 26 апреля у северного побережья Сомали, добавили в миссии.

«Аталанта» поддерживает прямой контакт с сомалийскими силами, эффективно обмениваясь важной информацией по обоим случаям пиратства, резюмировали в миссии. На прошлой неделе управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) также сообщало о захвате танкера неизвестными людьми у побережья Сомали.

Вооруженные группировки пиратов с начала 2000-х годов захватывают морские суда у берегов Сомали с целью выкупа. Операция «Аталанта» проводится с 2008 года для борьбы с пиратством; с 2013 года количество случаев захватов судов пиратами сократилось, однако угроза сохраняется.

До этого Минобороны США сообщало, что американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (INDOPACOM).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США
Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

