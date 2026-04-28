Пираты захватили танкер и торговое судно у берегов Сомали Миссия ЕС подтвердила захват двух судов пиратами у побережья Сомали

Сомалийские пираты захватили танкер и коммерческое судно у побережья африканской страны, сообщил штаб миссии «Аталанта» (ATALANTA), которую проводят военно-морские силы Европейского союза. По данным миссии, первый инцидент произошел 21 апреля, когда было захвачено судно Honour 25.

Спустя четыре дня силы миссии достигли танкера и собрали информацию о происходящем на борту, отметили в штабе. Второе коммерческое судно Sward было захвачено 26 апреля у северного побережья Сомали, добавили в миссии.

«Аталанта» поддерживает прямой контакт с сомалийскими силами, эффективно обмениваясь важной информацией по обоим случаям пиратства, резюмировали в миссии. На прошлой неделе управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) также сообщало о захвате танкера неизвестными людьми у побережья Сомали.

Вооруженные группировки пиратов с начала 2000-х годов захватывают морские суда у берегов Сомали с целью выкупа. Операция «Аталанта» проводится с 2008 года для борьбы с пиратством; с 2013 года количество случаев захватов судов пиратами сократилось, однако угроза сохраняется.

До этого Минобороны США сообщало, что американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (INDOPACOM).