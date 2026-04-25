Раскрыты подробности захвата танкера у берегов Сомали

Захваченный танкер Honour 25 с 17 членами экипажа и 18,5 тыс. баррелей нефти на борту стоит на якоре недалеко от города Бандарбейла, сообщает BBC со ссылкой на источники. По данным издания, на борту находится в общей сложности девять пиратов.

По данным сервисов отслеживания морского трафика, танкер вышел из сомалийского города Бербера 20 февраля. После начала военной операции США и Израиля против Ирана судно подошло к берегам ОАЭ, около месяца кружило в районе Ормузского пролива, затем отправилось в сторону Могадишо.

Известно, что в составе экипажа — 10 граждан Пакистана, четверо индонезийцев, а также граждане Индии, Шри-Ланки и Мьянмы. В BBC отметили, что захват усилил напряженность в Сомали, где цены на бензин выросли втрое с начала ближневосточного конфликта.

До этого Минобороны США сообщало, что американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (INDOPACOM).