В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома

В Севастополе при атаке украинских беспилотников повреждена высоковольтная линия и три дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По предварительной информации, над морем и разными районами города сбито 25 беспилотников.

Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет. По его словам, один из беспилотников, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы. На данный момент из-за неработающей линии в нескольких районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.

Губернатор подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация о повреждении Севастопольской ТЭС не соответствует действительности. По его словам, повреждены пять окон в нескольких многоквартирных домах. В районе Фиолента в трех СНТ осколками сбитых беспилотников повреждены крыши и стены трех частных домов.

Ранее в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.