День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 01:47

В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе при атаке украинских беспилотников повреждена высоковольтная линия и три дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По предварительной информации, над морем и разными районами города сбито 25 беспилотников.

Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет. По его словам, один из беспилотников, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы. На данный момент из-за неработающей линии в нескольких районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.

Губернатор подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация о повреждении Севастопольской ТЭС не соответствует действительности. По его словам, повреждены пять окон в нескольких многоквартирных домах. В районе Фиолента в трех СНТ осколками сбитых беспилотников повреждены крыши и стены трех частных домов.

Ранее в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Регионы
Россия
Севастополь
Михаил Развожаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки объяснили, какие достижения помогут поступить в вуз
Еще девять вражеских целей сбили над Москвой
Россиянам раскрыли, как изменился размер социальных пенсий за 10 лет
Индекс пиццы резко подскочил возле Пентагона после слов Трампа
Сразу четыре аэропорта Москвы и Подмосковья ввели ограничения на полеты
Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
«Затишье перед бурей»: Трамп сделал тревожный намек по Ирану
США и Китай начали присматриваться к проливу, который кормит полмира
В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА
Взрывы прогремели на территории Днепропетровска
Назван победитель Евровидения-2026
Можно ли пить воду из-под крана в России: разбираемся с экспертами
В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома
Группу The Hatters внесли в базу украинского «Миротворца»
В Севастополе ПВО сбила десятки вражеских беспилотников
Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине
Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей
Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ попытались атаковать ДНР
Экс-министр МИД Румынии удивил местных жителей своим заявлением о России
Песков назвал единство ветеранов на параде Победы гордостью всей России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.