Трехлетний мальчик загадочно исчез в российском регионе

Трехлетний ребенок пропал в Якутии, пока удалось найти только его следы, ведущие к реке, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, перед исчезновением мальчик находился во дворе частного дома в селе Арылах вместе с родителями.

Уточняется, что в какой-то момент несовершеннолетний остался без присмотра и ушел с участка. Вскоре были найдены следы, которые ведут к реке Ботуобуйа. К поискам ребенка привлекли всех жители села. Часть из них отправилась по реке на спасательной лодке.

Ранее стало известно, что в джунглях китайской провинции Гуандун заблудился 11-летний ребенок. Он бродил две недели, выживая благодаря плодам фиговых деревьев и дождевой воде.

Также на севере Москвы сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям четырехлетнего мальчика, ушедшего с детской площадки. Взволнованного ребенка без взрослых заметил прохожий и вызвал наряд.

До этого волонтеры сообщили, что двое подростков, пропавших в парке Красноярского края, нашлись живыми. Мать сама обнаружила детей, которые просто заблудились и пошли не в ту сторону. Мальчики гуляли с ней в фанпарке «Бобровый лог».