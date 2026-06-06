Стало известно, готов ли 51-летний Ди Каприо стать отцом

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые оказался на пороге брака, сообщает издание Star со ссылкой на оскароносного актера. 51-летняя звезда «Титаника» задумался о детях, хотя ему трудно смириться с тем, что ребенок родится в неидеальном мире, отмечают они.

Сейчас он уже в том возрасте, когда это нужно делать сейчас или никогда, особенно если он хочет быть рядом с детьми во время их учебы в колледже. Есть и его мать, которая очень хочет внука, но ей уже за 80, так что часики тикают, — рассказал источник, близкий к актеру.

Возлюбленная Ди Каприо, 27-летняя итальянская топ-модель Виттория Черетти, не давит на него, но хотела бы родить от него ребенка. Инсайдер отметил, что раньше актер всегда находил предлоги, чтобы отложить отцовство.

Ранее Черетти приняла участие в открытии зимних Олимпийских игр в Милане, продемонстрировав флаг Италии и передав его представителю почетного караула президента Итальянской Республики. Костюмы участников шествия разработал модельер Джорджо Армани. Он самолично продумал стилистику для итальянских представителей на торжестве.