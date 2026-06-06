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06 июня 2026 в 15:08

Стало известно, готов ли 51-летний Ди Каприо стать отцом

Star: Леонардо Ди Каприо созрел для семьи и наследников

Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо Фото: Trae Patton/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые оказался на пороге брака, сообщает издание Star со ссылкой на оскароносного актера. 51-летняя звезда «Титаника» задумался о детях, хотя ему трудно смириться с тем, что ребенок родится в неидеальном мире, отмечают они.

Сейчас он уже в том возрасте, когда это нужно делать сейчас или никогда, особенно если он хочет быть рядом с детьми во время их учебы в колледже. Есть и его мать, которая очень хочет внука, но ей уже за 80, так что часики тикают, — рассказал источник, близкий к актеру.

Возлюбленная Ди Каприо, 27-летняя итальянская топ-модель Виттория Черетти, не давит на него, но хотела бы родить от него ребенка. Инсайдер отметил, что раньше актер всегда находил предлоги, чтобы отложить отцовство.

Ранее Черетти приняла участие в открытии зимних Олимпийских игр в Милане, продемонстрировав флаг Италии и передав его представителю почетного караула президента Итальянской Республики. Костюмы участников шествия разработал модельер Джорджо Армани. Он самолично продумал стилистику для итальянских представителей на торжестве.

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Леонардо Ди Каприо
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