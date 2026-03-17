Леонардо ДиКаприо выразил опасения за будущее киноиндустрии

Американский актер Леонардо ДиКаприо, исполнивший ключевую роль в оскароносном боевике «Битва за битвой», в беседе с корреспондентом RG.RU выразил серьезную обеспокоенность будущим мирового кинематографа. По мнению актера, индустрия сейчас переживает переломный момент.

Артист с грустью отметил, что классический формат кинопросмотра постепенно теряет массового зрителя, уступая место домашним стримингам. Актер задался вопросом, не превратится ли в будущем поход в кино в элитарное и узкоспециализированное развлечение.

У людей остался еще аппетит к кино? Ведь речь идет о борьбе за выживание большого экрана. Или кинотеатры превратятся в нечто вроде джаз-клубов и станут нишевым удовольствием? Мы переживаем некий перелом, — добавил он.

В этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду. Он добавил, что сам не согласен с результатами, поскольку премии также должен был удостоиться российский режиссер‑аниматор Константин Бронзит с картиной «Три сестры».