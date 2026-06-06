Юный россиянин побил мировой рекорд в Азии Россиянин Шогджиев в 11 лет выполнил первую норму гроссмейстера и побил рекорд

Россиянин Роман Шогджиев в 11 лет установил мировой рекорд, выполнив первую международную гроссмейстерскую норму, сообщается на сайте Федерации шахмат России. На чемпионате Азии в Улан-Баторе он занял 10-е место и стал самым юным спортсменом в истории с таким достижением.

Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль. Шахматист набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал Савва Ветохин, который расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевки на Кубок мира. Победу на турнире одержал китаец Кун Сянжуй.

В июле 2025 года Шогджиев уже установил рекорд, став самым молодым международным мастером в истории — в возрасте 10 лет. На турнире в Белграде Шогджиев выполнил финальную норму для получения звания.

Заслуженный учитель России и академик Российской академии образования Евгений Ямбург ранее заявил, что детям нельзя навязывать игру в шахматы в качестве обязательного школьного предмета. Он подчеркнул, что у школьников должно быть право выбора.