День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 14:36

Академик оценил идею ввести уроки по шахматам в школы

Академик Ямбург: нельзя навязывать детям игру в шахматы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Детям нельзя навязывать игру в шахматы в качестве обязательного школьного предмета, заявил НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. Он отметил, что у школьников должно быть право выбора.

Потому что голова ребенка не котел, куда можно ногами впихивать любую информацию. Поэтому я за шахматы, но вводить дополнительный предмет — это непрофессионально. Это развитие вширь, а не вглубь. Одни дети, скажем, увлекаются шахматами, а другие — информационными технологиями, третьи — испытывают огромное удовольствие от занятий биологией. Они должны иметь право выбирать то, что им по душе, — заявил Ямбург.

Академик подчеркнул, что дети могут обладать разными интересами. По его словам, именно система дополнительного образования позволяет им более глубоко изучать нужные темы.

Ранее сообщалось, что в России разработан новый образовательный стандарт для старшеклассников. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования включает 16 дисциплин, которые станут обязательными для всех учеников 10-х и 11-х классов.

Общество
шахматы
школы
уроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как россияне предпочитают делать повседневные покупки
Найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе
Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП
«Придется сделать»: Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
Стал известен возраст кадетов, отравившихся в Красноярске
Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань
Зять выжившего на «Титанике» россиянина основал поселок в Якутии
Трамп пригрозил забрать иранский уран силой
Суд в Петербурге освободил от налогов две квартиры РПЦ
В Татарстане спасенную лосиху отпустили в дикую природу
Затянутый в механизм карусели ребенок вернулся в реанимацию в Стерлитамаке
Стало известно, сколько детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ
Гинеколог напомнил, как постоянный стресс отражается на менструальном цикле
Кинолог объяснил, почему собакам важно чистить зубы
Беременная Ксения Шойгу поделилась ближайшими спортивными планами
Космонавт объяснил, почему россияне переносят невесомость лучше американцев
VK интегрировал рекламу в единую Discovery-платформу
Психолог ответил, как бороться с пассивной агрессией в Сети
В аэропорту Сочи введены временные ограничения
Психолог дал советы, как сохранить счастливые семейные отношения
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.