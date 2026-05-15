Академик оценил идею ввести уроки по шахматам в школы Академик Ямбург: нельзя навязывать детям игру в шахматы

Детям нельзя навязывать игру в шахматы в качестве обязательного школьного предмета, заявил НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. Он отметил, что у школьников должно быть право выбора.

Потому что голова ребенка не котел, куда можно ногами впихивать любую информацию. Поэтому я за шахматы, но вводить дополнительный предмет — это непрофессионально. Это развитие вширь, а не вглубь. Одни дети, скажем, увлекаются шахматами, а другие — информационными технологиями, третьи — испытывают огромное удовольствие от занятий биологией. Они должны иметь право выбирать то, что им по душе, — заявил Ямбург.

Академик подчеркнул, что дети могут обладать разными интересами. По его словам, именно система дополнительного образования позволяет им более глубоко изучать нужные темы.

Ранее сообщалось, что в России разработан новый образовательный стандарт для старшеклассников. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования включает 16 дисциплин, которые станут обязательными для всех учеников 10-х и 11-х классов.