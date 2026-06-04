Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином Путин назвал доверительными отношения с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что у него без преувеличения сложились доверительные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам главы государства, он обращается к иностранному коллеге как «старый друг».

Он ко мне обращается «мой старый друг», и я так говорю. Но это не преувеличение, это не фигура речи. У нас сложились доверительные отношения. Конечно, мы прежде всего руководствуемся национальными интересами наших стран, — отметил Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Россия и Китай трудятся над новыми разработками в военно-технической сфере. Он уточнил, что эти инициативы не связаны с текущими событиями.

До этого Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он рассказал, что Россия не делала разворота в сторону Азии, отношения партнерства между странами складывались долгое время.

Также верхняя палата парламента начала работу по реализации договоренностей Путина и Си Цзиньпина. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Денисова, спикер Совфеда Матвиенко указала на необходимость подставить «парламентское плечо» под выполнение соглашений.