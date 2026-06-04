Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе Путин: Россия и Китай вместе думают над военно-техническими разработками

Россия и Китай трудятся над новыми разработками в военно-технической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако эти инициативы не связаны с текущими событиями, уточнил лидер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Мы всегда сотрудничали, не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной области. И продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше. Ничего нового в этом смысле не произошло, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что Россия не делала разворот в сторону Азии, отношения партнерства между странами складывались долгое время.

Также Путин заявил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются успешно — по восходящей. Он отметил, что обе страны стремятся находить компромиссы для достижения общих целей, направленных на повышение благосостояния граждан.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России не планирует контактов с американской делегацией в рамках ПМЭФ. По его словам в рамках форума не будет подходящего профиля.