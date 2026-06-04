Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств. Глава государства отметил, что это достижение сохраняется, несмотря на попытки противодействия со стороны недоброжелателей.

Россия <...> продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, <...> несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии, — сказал Путин.

Ранее президент России указал, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что Россия не делала разворот в сторону Азии, отношения партнерства между странами складывались долгое время.

До этого Путин заявил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются успешно — по восходящей. Он отметил, что обе страны стремятся находить компромиссы для достижения общих целей, направленных на повышение благосостояния граждан.