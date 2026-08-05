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05 августа 2026 в 04:44

В Петропавловске-Камчатском выбрали нового главу города

Андрей Воровский избран новым главой Петропавловска-Камчатского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутаты думы Петропавловска-Камчатского избрали Андрея Воровского главой города, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы. Его соперником при голосовании был первый заместитель главы города Михаил Передерий.

За кандидатуру Воровского депутаты проголосовали единогласно, — сказано в сообщении.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства выявила подготовку лженаблюдателей на онлайн-курсах и тренингах для дискредитации выборов. Как уточнил председатель комиссии Василий Пискарев, за рубежом готовят провокаторов, чтобы создавать негативные инфоповоды и провоцировать конфликты на участках.

До этого депутат Госдумы народный артист России Николай Бурляев заявил, что в сфере культуры он принесет больше пользы, чем в сфере политики. Так он прокомментировал собственный отказ от участия в грядущих выборах. По словам Бурляева, после завершения депутатских полномочий он намерен сосредоточиться на творческой деятельности.

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