Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 августа?

Силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков уже работают все необходимые специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Кроме того, трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в соцсетях. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный жилой дом.

В результате удара пострадали мужчина и женщина. Бригада скорой помощи доставила их в одну из больниц Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения плеча и спины. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ на платформе МАКС. Атаки были отражены над несколькими регионами страны и над Черным морем.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Удары беспилотников пытались нанести по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также дежурные расчеты обеспечивали безопасность в Московском регионе и над акваторией Черного моря.