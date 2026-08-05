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05 августа 2026 в 05:13

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 августа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 августа

Силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на местах падения обломков уже работают все необходимые специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Кроме того, трое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в соцсетях. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный жилой дом.

В результате удара пострадали мужчина и женщина. Бригада скорой помощи доставила их в одну из больниц Белгорода, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения плеча и спины. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ на платформе МАКС. Атаки были отражены над несколькими регионами страны и над Черным морем.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Удары беспилотников пытались нанести по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также дежурные расчеты обеспечивали безопасность в Московском регионе и над акваторией Черного моря.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю.

Находившаяся в машине женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще два человека, мужчина и женщина, получили множественные осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в Белгородскую областную клиническую больницу.

В оперштабе уточнили, что состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. О второй пострадавшей дополнительная информация на момент публикации не приводится.

Кроме того, один мирный житель погиб, еще 23 человека получили ранения в результате атак ВСУ в Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Оперативная обстановка в последние дни оставалась напряженной, добавил он.

Глава региона уточнил, что погибшим был житель села Великая Кардашинка. Больше всего пострадавших зафиксировано в Каховке, где ранения получили семь человек. В Алешках пострадали четыре мирных жителя. Еще по два человека ранены в Казачьих Лагерях, Великих Копанях и Новой Каховке.

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