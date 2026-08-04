Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа

Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа

Ночью над РФ сбили 320 украинских беспилотников. Под Петербургом дроны атаковали складскую зону Wildberries. В Крыму силовики предотвратили теракты и покушение на руководителя нового региона. В Подмосковье в результате ударов противника погибли пятеро местных жителей. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 4 августа, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 320 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, а также Тульской областями. ВСУ также пытались ударить по Московскому региону и Крыму.

Украинские военные атаковали Белгородскую область 255 БПЛА в течение суток, сообщил региональный оперштаб. По его данным, в результате ударов погибли два мирных жителя, еще 32 человека обратились за медицинской помощью. Атакам подверглись 79 населенных пунктов в 14 округах. В ходе четырех обстрелов было выпущено 18 снарядов. Кроме того, три беспилотника сбросили 10 взрывных устройств.

По сообщению оперштаба, были зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах и 27 частных строениях, на пяти социальных и двух инфраструктурных объектах, в двух коммерческих зданиях, а также на двух складах.

Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, ранен трехлетний мальчик. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области за сутки сбили 179 беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, противник 91 раз применил артиллерию по отселенным районам и 15 раз атаковал регион с помощью взрывных устройств.

Силы ПВО сбили 157 украинских БПЛА над Брянской областью в течение суток, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Погарском районе, погиб водитель, отметил он.

Мирный житель был убит, еще 23 человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Херсонской области с 31 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что погибший — житель села Великая Кардашинка. Больше всего пострадавших было зафиксировано в Каховке — семь человек.

Губернатор добавил, что за последние три дня силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонской областью 76 беспилотников. Специалисты также обезвредили восемь взрывоопасных предметов.

В Горловке Донецкой Народной Республики ВСУ атаковали здание детского сада в Никитовском районе, сообщил мэр города Иван Приходько. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Как ВСУ атаковали Подмосковье

В Московской области пять человек погибли, еще 10 получили ранения в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Основные последствия были зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В деревне Солнышково в результате падения обломков дрона были повреждены частный дом и автомобиль.

По словам Воробьева, шестерых раненых доставили в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще двое отказались от госпитализации. Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи диагностировали у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы, переломы конечностей, а также повреждения мягких тканей и груди. Губернатор подчеркнул, что им оказывают вся необходимая помощь.

В Минобороны РФ не кокмментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали склад Wildberries в Ленобласти

В Ленинградской области пострадал один человек при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он заявил, что над регионом сбили 17 беспилотников.

Глава Ленобласти также сообщил о повреждениях в складской зоне Wildberries и Russ в поселке Красный Бор в Тосненском районе. По его словам, после налета БПЛА произошло возгорание. Для тушения пожара на место ЧП были стянуты необходимые силы и средства «Леноблпожспаса», а также ГУ МЧС России по региону. Впоследствии открытое горение было ликвидировано.

Власти Ленинградской области сформировали оперативный штаб после атаки ВСУ на складскую зону Wildberries, отметил Дрозденко.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терактах по фактам ударов ВСУ по гражданским объектам в Московской и Ленинградской областях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сколько человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на пляж Геленджика

Число граждан, получивших ранения при ударе беспилотников ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, выросло до 58 человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края утром 4 августа. По его данным, в медучреждения попал 21 пострадавший, еще 37, среди которых девять детей, получают амбулаторное лечение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На стационарном лечении в больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Архипо-Осиповке, в том числе трое детей. Состояние девяти пострадавших, в том числе двоих детей, остается тяжелым», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике утром 3 августа. Обломки дронов обрушились на курортный поселок Архипо-Осиповка к югу от города. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли семь человек, включая троих детей.

Как ФСБ предотвратила теракты в Крыму

В Севастополе силовики задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму.

«В Севастополе задержаны граждане России 1992 и 1999 г. р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым», — отметили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что подозреваемых обучили обращению с самодельной взрывчаткой. Им поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против руководителя одного из новых регионов, когда он находился в Крыму.

Во время обысков у россиян нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 граммов, добавили в ЦОС.

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