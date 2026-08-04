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04 августа 2026 в 15:21

Волна аномальной жары может прийти в Москву на следующей неделе

Синоптик Позднякова: новая волна жары может прийти в Москву 14 августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели, заявила в беседе с РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в пятницу, 14 августа, столбики уличных термометров могут показать до +30 градусов.

Не исключено, что в следующую пятницу и субботу вновь будет волна более высокой температуры. В пятницу может быть и до плюс 30 градусов, — отметила синоптик.

При этом в течение августа температура воздуха будет постепенно снижаться, добавила она. В связи с этим первая неделя месяца может оказаться в российской столице самой теплой, резюмировала Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с 5 по 7 августа ожидается наступление опасной жары. По данным ГУ МЧС России по региону, днем воздух прогреется от +35 до +37 градусов. Спасатели обратили внимание, что такая погода значительно увеличивает риск ЧС муниципального уровня.

До этого стало известно, в Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Как уточнил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.

Москва
Татьяна Позднякова
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погода
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