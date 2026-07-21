Жителей Москвы предупредили о погодных сюрпризах в августе

Краткосрочные дожди и ливни ожидаются в Москве в августе, заявила в беседе с «Известиями» главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. По ее словам, август в Московском регионе будет переходным месяцем: он начнется как полноценное лето, а к концу все больше будет напоминать осень.

Дожди будут носить кратковременный характер. Нельзя сказать, чтобы на целую неделю или, не дай бог, на декаду. Нет, такого не предполагается. <...> Август у нас летний месяц, которому свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневой характер, — отметила синоптик.

В первой декаде грядущего месяца дневная температура останется довольно высокой — в пределах +20–25 градусов, уточнила Позднякова. Во второй декаде станет похолоднее — столбики термометров покажут до +17–22 градусов. Помимо всего прочего, будут развиваться мощные кучевые облака, поэтому возможны грозы и шквалистое усиление ветра, резюмировала эксперт.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что дожди вернутся в Москву в ночь на вторник, 21 июля, и сохранятся до пятницы, 24 июля. За день в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет около четверти месячной нормы июля.