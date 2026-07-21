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21 июля 2026 в 01:04

Синоптик рассказал о возвращении дождей в Москву

Шувалов спрогнозировал дождливую погоду в Москве к пятнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Дожди вернутся в Москву в ночь с понедельника на вторник и сохранятся до пятницы, 24 июля, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В ночь на вторник осадки придут в столицу, а на востоке Московской области местами ожидаются грозы.

При этом в среду и четверг дождей станет заметно меньше. Шувалов отметил, что наиболее сильные осадки прогнозируются в пятницу. За день в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет около четверти месячной нормы июля. Температура воздуха в столице в течение этих дней будет держаться в пределах от 20 до 25 градусов.

Ранее сильные дожди выпали в Новосибирске. На жителей также обрушились град и шквалистый ветер. Из-за непогоды на дорогах резко ухудшилась видимость, а уровень воды местами поднялся до фар автомобилей. Ливневки не справились с количеством атмосферных осадков.

До этого спасатели напомнили, что во время грозы следует держать подальше от себя все гаджеты, их нужно убрать, чтобы не притянуть разряд. В случае если человек находится в водоеме, ему необходимо как можно скорее выйти из воды и отойти от берега более чем на 100 метров, спустившись в низину.

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