В МЧС напомнили, как уберечься во время грозы МЧС России: во время грозы нужно выключить и отложить в сторону все гаджеты

Во время грозы рекомендуется выключить и отложить в сторону все гаджеты, чтобы они не смогли притянуть разряд, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МЧС России. В случае, если человек находится в водоеме, ему нужно как можно скорее выйти из воды и отойти от берега более чем на 100 метров, спустившись в низину.

Если погода застала на улице, не стоит искать укрытие под высокими деревьями или стоять в открытом поле. Лучше поискать надежное место. Особую опасность представляют металлические конструкции — это хорошие проводники электричества. В ведомстве добавили, что в помещении в непогоду лучше обесточить все приборы, в том числе телевизор, компьютер и другое.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе «Труд». Мужчины стояли около трибуны, когда молния ударила в них. В результате пострадавшие потеряли сознание. Им понадобилась помощь медиков.