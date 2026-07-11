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11 июля 2026 в 17:33

Молния ударила в мужчин на стадионе

Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двое мужчин пострадали от удара молнии на юге Москвы, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что все произошло на стадионе «Труд», когда зрители смотрели матч. Мужчины стояли около трибуны, и молния ударила в них, они потеряли сознание. Пострадавших осматривают медики.

До этого на Москву обрушился мощный ливень, сопровождающийся крупным градом. Несмотря на разгул стихии, многие жители столицы продолжают гулять на улице из-за сохраняющейся высокой температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, существует высокая вероятность того, что подобная ненастная погода продлится в регионе вплоть до вечера воскресенья, 12 июля.

Ранее в Техасе 13-летний подросток получил удар током во время грозы. Разряд прошел через электропроводку и поразил мальчика, который играл в видеоигру на компьютере. Медики осмотрели подростка, госпитализация не понадобилась. Мать мальчика отметила, что на его груди остался след от удара током.

Также в Словении 90 овец погибли после удара молнии на пастбище. После происшествия местные специалисты провели выездные проверки. Отмечалось, что животные принадлежали 14 разным владельцам.

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