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30 июля 2026 в 12:05

Мальчик защитил брата от удара молнии ценой жизни

В Колорадо 15-летний мальчик защитил брата от удара молнии и погиб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В американском штате Колорадо 15-летний мальчик при восхождении на гору спас брата от удара молнии и погиб, сообщает People. Вместе с ними находилось еще трое человек.

Подросток по имени Леви Стробел совершил восхождение на гору Блу-Скай вместе с младшим братом. По пути их настигла сильная гроза. В один момент мальчик бросился к брату, чтобы защитить его от стихии.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они пытались реанимировать Стробела, однако мальчик скончался на месте. При этом его младший брат выжил. Двое взрослых, сопровождавших детей, отделались легкими травмами. Состояние третьего человека остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что минимум девять человек пострадали в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия в Венесуэле. Среди пострадавших оказались четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы.

До этого молния попала в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан в Китае на глазах у многочисленных зрителей. На опубликованных кадрах видно, как в ракету на 35-й секунде полета ударила молния.

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