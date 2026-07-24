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24 июля 2026 в 08:05

Молния ударила в ракету во время запуска на глазах у многотысячной толпы

Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан в Китае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Молния попала в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан в Китае на глазах у многочисленных зрителей, сообщает портал China Now. По его информации, носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат под названием «Тяньлянь-2».

На опубликованных кадрах видно, как в ракету на 35-й секунде полета ударила молния. Она попала в головной обтекатель и ушла в землю через носитель и струи работающих двигателей. Предварительно, оборудование на космическом корабле не повреждено, поскольку он защищен от подобных случаев.

Ранее в компании SpaceX заявили, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту экспериментальный роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) для обслуживания и продления ресурса космических спутников. Пуск состоялся с 40-й площадки на мысе Канаверал во Флориде.

До этого стало известно, что Китай успешно вывел на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя Gravity-1 («Иньли-1»). Запуск состоялся с морской платформы в акватории у побережья Шанхая. На целевые орбиты были доставлены аппараты серий «Дунпо», «Сигуан» и «Тяньи».

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